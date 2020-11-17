Загреб, , 23:41 — REGNUM Министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман 17 ноября с заместителем председателя национальной палаты парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Драганом Човичем обсудил проведение местных выборов в стране.

Как заявил Грлич-Радман после переговоров, основными темами переговоров были местные выборы в Боснии и Герцеговине, предстоящие местные выборы в Мостаре, а также текущие политические события в Боснии и Герцеговине.

Во время беседы он также выразил удовлетворение тем, что местные выборы в Боснии и Герцеговине были проведены по самым высоким демократическим стандартам, несмотря на беспрецедентный глобальный кризис здравоохранения, вызванный пандемией коронавируса.

Чович поблагодарил министра за постоянную поддержку хорватского населения в Боснии и Герцеговине и сохранение их политических прав как конституционного народа и за финансовую помощь важным общественным учреждениям, которые своей деятельностью гарантируют выживание и равноправие хорватов в Боснии и Герцеговине.

Напомним, на выборах 15 ноября граждане Боснии и Герцеговины избирали местные власти, губернаторов и мэров, муниципальные и городские советы.