Париж, , 23:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции осудило арест египетского правозащитника Мохамеда Башира, которого власти Египта обвинили в «участии в деятельности террористической группы» и в «распространении ложной информации» в социальных сетях.

Как сообщает Le Figaro, во вторник, 17 ноября, министерство иностранных дел Франции опубликовало коммюнике, в котором выразило «обеспокоенность по поводу ареста Мохамада Башира, ответственного за исполнение Египетской инициативы по правам человека».

«Франция поддерживает открытый диалог с Египтом по проблеме соблюдения прав человека, включая личные права. Она надеется продолжать этот диалог», — говорится в коммюнике.

Напомним, 11 ноября президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси прокомментировал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во Франции. Лидер Египта заявил, что «терроризм — это глобальное явление, и он никак не связан с религией».

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