Анкара, , 22:14 — REGNUM Парламент Турции проголосовал за одобрение указа президента Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан, сообщают 17 ноября турецкие СМИ со ссылкой на итоги голосования.

Указ был направлен на рассмотрение парламента накануне. В рамках этого указа президента Эрдогана турецкие военные могут быть отправлены в Азербайджан на срок до одного года.

Напомним, 11 ноября президент Турции заявил, что Москва и Анкара будут участвовать в «совместной миротворческой миссии» в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября президент России Владимир Путин пояснил, что в Карабахе совместного российско-турецкого патрулирования или организации конвоев, в отличие от Сирии, не требуется.

Россия и Турция будут совместно работать в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин: отказ от соглашения по Карабаху — самоубийство для Армении