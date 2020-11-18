Приштина, , 11:29 — REGNUM Исполняющий обязанности главы Демократической партии Косово Энвер Ходжай 17 ноября сообщил о том, что недавно избранный на пост президента США Джо Байден в 2015 году выступил в поддержку создания Специального трибунала по Косово.

В эфире телепередачи Debat Plus на канале RTV Dukagjini Ходжай заявил, что накануне голосования в парламенте самопровозглашенного Косово относительно внесения поправок о Специальном трибунале в конституцию края, Байден, на тот момент вице-президент США, направил президенту самопровозглашенного Косово Атифете Яхьяге и премьер-министру края Хашиму Тачи письма с требованием проголосовать за создание трибунала.

По словам Ходжая, создание трибунала было навязано Косово партнерами из ЕС и США, процесс его создания не зависел от Косово и начался задолго до 2015 года.

Напомним, Специальный трибунал по Косово является частью судебной системы Косово, однако работает в Гааге. После того, как 4−5 ноября трибунал подтвердил обвинения в отношении президента Косово Хашима Тачи и его соратников по УЧК (алб. Армия освобождения Косово) Реджепа Селими, Кадри Весели и Якупа Красничи, некоторые депутаты парламента Косово заявили о том, что раскаиваются в том, что отдали свой голос за создание Трибунала.

Оппозиция Косово называет Специальный трибунал в Гааге односторонним и неправедным. Ни одна политическая партия в Косово не выступила в поддержку трибунала и даже политические противники Тачи публично не выразили радости в связи с его арестом и помещением под стражу.

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