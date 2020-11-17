Москва, , 22:04 — REGNUM Совфед на пленарном заседании 18 ноября обсудит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Российские миротворцы Mil.ru

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Обращение президента РФ Владимира Путина поступило в верхнюю палату парламента, оно может быть связано с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Представит документ полномочный представитель президента Российской Федерации в Совфде Артур Муравьев.