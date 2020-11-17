Москва, 17 ноября 2020, 22:04 — REGNUM Совфед на пленарном заседании 18 ноября обсудит вопрос об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Российские миротворцы
Российские миротворцы
Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

Обращение президента РФ Владимира Путина поступило в верхнюю палату парламента, оно может быть связано с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.

Представит документ полномочный представитель президента Российской Федерации в Совфде Артур Муравьев.