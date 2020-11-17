Подгорица, , 23:43 — REGNUM Сербский историк и один из идеологов проекта создания «сербского мира» Александр Ракович в интервью черногорскому телеканалу заявил, что после смены власти в Черногории — будущее отношений Черногории и Сербии заключается в объединении Белграда, Подгорицы и столицы энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской Баня-Луки в единое федеративное государство. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Черногорские СМИ назвали данное заявление скандальным, так как, по их словам, оно означало бы перекройку границ двух суверенных государств Черногории и Боснии и Герцеговины и нарушение Конституции и Дейтонского соглашения.

«Я придерживаюсь мнения, что самом лучшим исходом стало бы создание федеративного государства, которое включало Сербию, Черногорию и Республику Сербскую», — подчеркнул Ракович.

Разъясняя свою идею, он отметил, что Сербия и Черногория — два государства сербского народа.

«Я надеюсь, что Черногория после смены правительства закрепит тот тип государственности, который существовал при Королевстве Черногория. Так называемые этнически мотивированные разногласия начались после внедрения националистических элементов в Союз коммунистов Черногории, затем зародился либеральный союз, идеологию которого в 1997 г. заимствовала «Демократическая партия социалистов» Черногории. Период правления режима Джукановича (нынешнего президента Черногории) нужно провозгласить отечественной изменой. Они характеризовались десятилетиями репрессий режима против исторической нации Черногории с целью истребить сербов по хорватскому сценарию (ликвидация непризнанного государства хорватских сербов Республики Сербская Краина в 1998 году)», — указал Ракович.