Приштина, , 11:09 — REGNUM Во вторник, 17 ноября, стало известно, что исполняющая обязанности президента самопровозглашенного Косово Вьоса Османи заразилась коронавирусом. Политик предупредила, что в ближайшие две недели будет работать из дома. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По словам Османи, ранее коронавирус был выявлен у нескольких ее родственников.

Напомним, после подтверждения обвинений Специального трибунала по Косово в отношении президента Косово Хашима Тачи, его обязанности стала исполнять спикер парламента Косово Вьоса Османи.

В тот же день, 17 ноября, коронавирус был обнаружен у министра финансов Хюкмете Байрами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово с начала пандемии выявили свыше 30 тысяч носителей коронавируса