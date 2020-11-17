Москва, , 21:55 — REGNUM Отказ Армении от соглашения по прекращению боевых действий в Карабахе стал бы для неё самоубийством, заявил 17 ноября президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Это было бы самоубийством. Премьер Пашинян, ему, конечно, тяжело, но он обрисовал истинную картину, истинное положение дел так, как оно было на момент подписания нашего трехстороннего заявления, и так, как оно есть сегодня. Мне добавить нечего. Он сказал всю правду», — сказал Владимир Путин.

При этом российский президент подчеркнул, что соблюдение или нарушение договоренностей является самостоятельным делом каждой страны, но не исполнить обязательства «было бы огромной ошибкой».

«Надеюсь, что этого не случится», — отметил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление, которое прекратило боевые действия, продолжавшиеся в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В рамках этого заявления, Армения и Азербайджан останавливают свои войска на занятых позициях, затем ряд районов Карабаха передается под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, вводятся российские миротворческие войска.

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