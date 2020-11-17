Киев, , 21:29 — REGNUM Предоставление Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО не стоит превозносить до ранга культа.

Такое мнение в рамках онлайн-конференции 17 ноября выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Глава дипломатии отметил, что позиция Украины по ПДЧ НАТО очень простая.

«Если план является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени и без ПДЧ, то это можем обсудить», — заявил Кулеба, которого цитирует «Укринформ».

Вместе с тем министр заявил, что в любом случае путь Украины к членству в НАТО должен быть чётко определен — по направлению, инструментам и дедлайну.

«В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели», — резюмировал глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре президент Зеленский заявил, что Украина находится на пути к НАТО и полноценное членство в Альянсе является «реальной перспективой».

«Если кто-то говорит, что это фантастика — ну, посмотрим… Иностранным государствам необходимо поддерживать Украину, если они не хотят ее потерять, а членство в НАТО — это важнейшая поддержка», — добавил Зеленский.

В конце октября народный депутат из фракции «Слуга народа» Егор Чернев после онлайн-беседы с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоанэ заявил, что у Украины есть шансы получить ПДЧ НАТО в ближайшие несколько лет, но если она осуществит необходимые для этого реформы.