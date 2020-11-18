Белград, , 00:43 — REGNUM Министр энергетики и вице-премьер-министр Сербии Зорана Михайлович 17 ноября на встрече с главой делегации ЕС в Белграде Сэмом Фабрици заявила, что в процессе сербской евроинтеграции и открытия главы 15 необходима и быстрая реструктуризация компании-поставщика природного газа «Сербиягаза». Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Вице-премьер-министр также отметила, что цель правительства состоит в том, чтобы реформировать горнодобывающий и энергетический сектор Сербии ради создания более благоприятных условий ведения бизнеса и привлечения новых инвестиций.

«Как и в строительстве, мы хотим провести цифровизацию этих секторов, внедрить электронную энергетику и добычу. Что также необходимо в процессе нашей евроинтеграции и открытия главы 15, так это более быстрая реструктуризация «Сербиагаза». Нет никаких оправданий, чтобы опоздать с выполнением плана действий по осуществлению реструктуризации», — подчеркнула министр.

Напомним, что 15 глава переговоров о вступлении Сербии ЕС касается энергетики. ЕС требует от газового сектора Сербии провести реструктуризацию её государственных компаний, заключающуюся а реформе системы их управления, включая использование европейских организаци­онно-правовых форм, с целью усиления элементов конкуренции в газовой сфере Сербии.