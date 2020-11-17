Москва, , 21:11 — REGNUM Неопределенность статуса Нагорного Карабаха сыграла заметную роль в произошедших трагических событиях, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24».

»Признание или непризнание Нагорного Карабаха в качестве независимого государства можно по разному оценивать, но это было существенным фактором в ходе только что завершенного кровопролитного конфликта. Потому что сам факт непризнания Карабаха, в том числе со стороны Армении, откладывал отпечаток на ход событий и его восприятие», — сказал Владимир Путин.

Российский президент подчеркнул, что после преступного нападения Грузии на российских миротворцев в 2008 году Россия посчитала нужным признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. В рамках соглашения о прекращении огня в регион введена российская миротворческая группировка.

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