Москва, 17 ноября 2020, 21:10 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав владельцев персональных данных, внесен в Государственную думу во вторник, 17 ноября.
Законопроект направлен на создание механизмов защиты прав и свобод субъектов персональных данных, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте.
Согласие субъекта выступает в качестве исключительного правового основания на обработку персональных данных, сделанных общедоступными, содержание которого в обязательном порядке должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оператор обязан обеспечить возможность определить перечень общедоступных персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.
Для обеспечения реализации принципа волеизъявления субъекта персональных данных законопроектом вводятся положения, не допускающие получение оператором согласия по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных.
Читайте подробнее на ИА REGNUM: Законопроект о правах владельцев персональных данных внесен в Госдуму