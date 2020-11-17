Москва, , 21:10 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав владельцев персональных данных, внесен в Государственную думу во вторник, 17 ноября.

Законопроект направлен на создание механизмов защиты прав и свобод субъектов персональных данных, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте.

Согласие субъекта выступает в качестве исключительного правового основания на обработку персональных данных, сделанных общедоступными, содержание которого в обязательном порядке должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оператор обязан обеспечить возможность определить перечень общедоступных персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.

Для обеспечения реализации принципа волеизъявления субъекта персональных данных законопроектом вводятся положения, не допускающие получение оператором согласия по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных.

Читайте подробнее на ИА REGNUM: Законопроект о правах владельцев персональных данных внесен в Госдуму

«Механизмы реализации данного законопроекта, если он станет законом, мне представляются достаточно простыми. Каждый оператор персональных данных, а речь здесь, прежде всего, идет о разнообразных рассылках, которые очень часто превращаются в откровенный спам, обязан будет предусматривать не только возможность отписки от данной рассылки со стороны гражданина, что называется, в один клик, но и требование гражданина о запрете на дальнейшую обработку его персональных данных. Сегодня подобного требования в законодательстве нет», — отметила в комментарии для ИА REGNUM первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, член Совета по развитию цифровой экономики при СФ Ирина Рукавишникова.