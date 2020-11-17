Ярославль, , 21:07 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил партийным лидерам региона разработать программы поддержки граждан в условиях распространения COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Общение Дмитрия Миронова с депутатами Ярославской облдумы Yarregion.ru

17 ноября губернатор в режиме видео-конференц-связи ответил на вопросы руководителей фракций Ярославской областной думы («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России»).

«Эпидемия внесла много коррективов в привычные нам процессы — вот уже более полугода мы работаем в режиме ограничений, направляя максимальные усилия на борьбу с коронавирусной инфекцией, — сказал Дмитрий Миронов. — Сейчас, когда ситуация с коронавирусной инфекцией накаляется, хочу обратиться с предложением. Прошу вас, как руководителей фракций, инициировать внутрипартийную работу по созданию программ поддержки наших граждан. Тем более у некоторых организаций уже есть успешный опыт реализации социальных проектов. И вы, как лидеры партий, могли бы его расширить».

Также губернатор отметил, что вместе с депутатами в ближайшее время предстоит принять бюджет региона на следующий год, который должен будет отвечать современным вызовам и в то же время предусматривать финансирование перспективных планов. Прогноз по доходам снижен, впервые за последние годы будет допущен бюджетный дефицит.

«В таких условиях необходимо очень внимательно определять приоритеты, работать над повышением эффективности расходов, чтобы сохранить и обеспечить потенциал к развитию, — добавил Дмитрий Миронов. — Без нашей слаженной работы развитие региона и благополучие его граждан, решение любых стратегических задач просто невозможны.»

Лидеры фракций регионального заксобрания поднимали актуальные вопросы: работы системы здравоохранения, жильё для молодых семей, строительство дорог, проблемы села и многое другое. Одной из самых актуальных стала тема сроков тестирования на коронавирус. Глава региона сообщил, что благодаря поступлению федерального финансирования и спонсорской помощи в ближайшее время удастся нарастить объемы проводимых исследований. К декабрю в регионе будет исследоваться до 3500 проб в день, что почти на тысячу больше, чем сейчас.

Касаясь темы недостаточности финансирования программы субсидирования жилья для молодых семей, Дмитрий Миронов рассказал, что правительство области обращалось в Госдуму с просьбой увеличить федеральное финансирование программы. Руководство Госдумы пообещало учесть просьбу региона при подготовке поправок в федеральный бюджет.

Заговорили депутаты и о Карабулинской развязке в Ярославле. Губернатор ответил, что подготовка к её строительству продолжается. Документация прошла защиту в Росавтодоре. Проект рекомендован к дальнейшей реализации и направлен в аналитический центр при Правительстве России для оценки возможности его включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Отвечая на вопрос о поддержке сельских жителей, Дмитрий Миронов сказал, что благодаря проведенной в последние годы работе удалось остановить отток людей из небольших населенных пунктов. Средняя заработная плата работников предприятий АПК с 2017 года выросла на 17 процентов.

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