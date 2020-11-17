Ярославль, 17 ноября 2020, 21:07 — REGNUM Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов предложил партийным лидерам региона разработать программы поддержки граждан в условиях распространения COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
17 ноября губернатор в режиме видео-конференц-связи ответил на вопросы руководителей фракций Ярославской областной думы («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России»).
Также губернатор отметил, что вместе с депутатами в ближайшее время предстоит принять бюджет региона на следующий год, который должен будет отвечать современным вызовам и в то же время предусматривать финансирование перспективных планов. Прогноз по доходам снижен, впервые за последние годы будет допущен бюджетный дефицит.
Лидеры фракций регионального заксобрания поднимали актуальные вопросы: работы системы здравоохранения, жильё для молодых семей, строительство дорог, проблемы села и многое другое. Одной из самых актуальных стала тема сроков тестирования на коронавирус. Глава региона сообщил, что благодаря поступлению федерального финансирования и спонсорской помощи в ближайшее время удастся нарастить объемы проводимых исследований. К декабрю в регионе будет исследоваться до 3500 проб в день, что почти на тысячу больше, чем сейчас.
Касаясь темы недостаточности финансирования программы субсидирования жилья для молодых семей, Дмитрий Миронов рассказал, что правительство области обращалось в Госдуму с просьбой увеличить федеральное финансирование программы. Руководство Госдумы пообещало учесть просьбу региона при подготовке поправок в федеральный бюджет.
Заговорили депутаты и о Карабулинской развязке в Ярославле. Губернатор ответил, что подготовка к её строительству продолжается. Документация прошла защиту в Росавтодоре. Проект рекомендован к дальнейшей реализации и направлен в аналитический центр при Правительстве России для оценки возможности его включения в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Отвечая на вопрос о поддержке сельских жителей, Дмитрий Миронов сказал, что благодаря проведенной в последние годы работе удалось остановить отток людей из небольших населенных пунктов. Средняя заработная плата работников предприятий АПК с 2017 года выросла на 17 процентов.
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