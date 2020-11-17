Киев, , 21:17 — REGNUM Сегодняшние протесты под стенами Верховной рады Украины прошли без тяжелых последствий, заявил вечером 17 ноября в эфире украинского телевидения спикер МВД Артем Шевченко.

Представитель МВД заявил, что даже не назвал бы произошедшее столкновениями — «это толкотня была».

«Естественная эмоциональная реакция людей, которые вышли на мирный протест… они недовольны тем, что в парламенте не приняли те решения, которые они хотели, чтобы были приняты», — добавил Шевченко.

Спикер МВД отметил, что за весь день протестов лишь одного человека доставили в участок и составили на него административный протокол:

«Он препятствовали проходу парламентариев в один из входов в Верховную раду и довольно провокационно себя вел. Неприятный эпизод, но без тяжелых последствий».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня в Киеве возле зданий правительства и Рады прошел массовый митинг предпринимателей. После того, как народные депутаты отказались поддержать законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц — предпринимателей, протестующие попытались штурмом прорваться в парламент, и силовики применили слезоточивый газ.