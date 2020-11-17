Москва, , 20:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает, что Турцию трудно обвинить в нарушении международного права в связи с её ролью в нагорно-карабахском конфликте. Об этом он заявил 17 ноября в эфире телеканала «Россия 24».

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Турция никогда не скрывала, что поддерживает Баку в вопросе Нагорного Карабаха, и о её роли «прямо и неоднократно говорили в Азербайджане», отметил российский лидер.

«Что я могу вам сказать, это геополитические последствия развала СССР. Мы всё время говорим об этом как-то в общем и целом, но это совершенно конкретные события, свидетелями которых мы сейчас являемся», — сказал Путин.

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