Москва, , 20:47 — REGNUM Азербайджан имеет право самостоятельно выбирать себе союзников, никто не запрещает Баку иметь союзнические отношения с Турцией, заявил 17 ноября президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24».

"Азербайджан — это независимое суверенное государство, Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как он считает нужным. Кто же может им в этом отказать?» — сказал Владимир Путин.

Российский президент отметил, что о союзнической роли Турции в Азербайджане говорили прямо, «да и турецкая сторона этого никогда не скрывала, они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан».

При этом Владимир Путин заявил, что в его обязанности не входит оценка роли Турции в ситуации нагорно-карабахского кризиса.

«Разные люди разные страны оценивают по-разному», — пояснил президент России.

«У нас далеко не всегда и не во всем совпадают позиции и точки зрения. Они иногда диаметрально расходятся», — добавил Владимир Путин.

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