Париж, , 21:14 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен выступил в защиту Закона о «глобальной безопасности», который включает в себя запрет распространять фотографии и видео полицейских во время протестов.

Как сообщает Reuters, во вторник, 17 ноября, глава МВД высказался в поддержку закона, предложенного фракцией партии «Вперед, Республика!» в Национальном собрании, который предполагает наказание в виде штрафа размером в 45 тысяч евро для тех, кто «распространяет фотографию лица» полицейского или жандарма при исполнении, чтобы «причинить тому психологический или физический вред».

Выступая в нижней палате французского парламента, Национальном собрании, Дарманен заявил следующее: «Могут ли журналисты продолжать снимать? Да. Могут ли они продолжать распространять свои материалы? Да. Может ли гражданин снимать на камеру вмешательство полиции? Да. Можно ли будет подать жалобу в прокуратуру? Да».

Напомним, 17 ноября сотни журналистов и защитников прав человека устроили манифестацию против Закона о «глобальной безопасности» у здания Национального собрания в Париже. По их мнению, новый закон нарушает право граждан на съемку с целью доказать акты насилия со стороны защитников правопорядка.