Москва, , 20:25 — REGNUM Самым важным результатом договорённостей России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху является прекращение кровопролития. Об этом 17 ноября заявил президент России Владимир Путин.

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"Самое главное, что удалось сделать, — это прекратить кровопролитие», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Путин также отметил, что российский миротворческий контингент выставлен в регионе, в первую очередь, с целью безопасности людей, возвращающихся в Нагорный Карабах.

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