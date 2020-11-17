Москва, , 20:15 — REGNUM Вопрос о статусе Нагорного Карабаха может быть урегулирован в будущем, пока же Москва сохраняет статус-кво. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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По его словам, заключённое соглашение по Нагорному Карабаху открывает возможность для нормализации ситуации в перспективе.

Если между Азербайджаном и Арменией выстроятся нормальные отношения, можно будет решить и вопрос о статусе Карабаха, подчеркнул российский лидер.

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