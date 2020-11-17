Рим, , 20:05 — REGNUM Лидер консервативной оппозиционной партии «Братья Италии» Джорджа Мелони — политик, которому доверяет наибольшая доля граждан (37,2%), таковы данные опроса Tecne, опубликованные во вторник, 17 ноября.

Такие же показатели — у Джузеппе Конте, но если уровень доверия к премьер-министру снижается (за неделю — на 1,4%), то к Мелони — растет (за неделю — на 0,4%).

Лидер итальянской оппозиции Маттео Сальвини пользуется доверием 31,5% граждан, лидер еще одной оппозиционной партии Сильвио Берлускони — 22,4%. Лидеру либералов Николе Дзингаретти доверяют 24,5% респондентов.

Конте — самый популярный из членов правительства, ни одному из других министров не доверяет более, чем треть граждан: в лидерах, вслед за Конте, — глава минздрава Роберто Сперанца (33,6%) и министры внутренних дел, а также экономики и финансов Лучана Ламорджезе и Роберто Гуалтьери (по 26,5%).