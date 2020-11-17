Москва, , 19:59 — REGNUM Комментируя итоги саммита Совета глав государств и правительств стран-участниц БРИКС, состоявшегося в режиме видеоконференции, китайские СМИ обращают внимание на выступление президента России Владимира Путина, отметившего, что Китай показал всему миру пример успешной борьбы с коронавирусом. Об этом 17 ноября сообщает Синьхуа, замечая, что российский лидер подчеркнул первопроходческий опыт Китая.

Отмечается, что В. Путин поддержал предложение председателя КНР Си Цзиньпина провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине и ее возможностям в борьбе с эпидемией. Сообщается, что по мнению российской стороны, достижением БРИКС является то, что страны не закрываются, а открываются друг другу, организуя взаимодействие специалистов, науки и производственной сферы.