Рим, , 19:59 — REGNUM 50,7% граждан Италии считают, что в избирательной системе США есть серьезные недостатки, а выборы прошли с существенными нарушениями, таковы данные опроса Termometro Politico, опубликованные во вторник, 17 ноября.

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29,4% из этих граждан, впрочем, считают, что провозглашенная победа Джо Байдена была одержана «по правилам».

Тех, кто полагает, что «на самом деле» выборы выиграл Дональд Трамп — 21,3%.