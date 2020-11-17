Пекин, , 19:55 — REGNUM Выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном реформе Совета Безопасности, постоянный представитель КНР при организации Чжан Цзюнь отметил, что она должна носить справедливый характер, основываться на консенсусе и поддерживать равенство всех членов ООН и единство рядов организации. Об этом 17 ноября сообщает Синьхуа.

Китайский дипломат подчеркнул, что реформа должна быть справедливой, отражающей коллективный подъем развивающихся стран в современном мире, который является важной чертой международного порядка. По его словам, необходимо выровнять дисбаланс между Севером и Югом в составе Совбеза, устранив несправедливость путем расширения представительства развивающихся государств, в особенности африканских.

Пользу от реформы, по мнению Чжан Цзюня, должны получить все государства — большие и малые, сильные и слабые. Важно установить одинаковый доступ к принятию основных решений. Реформа должна основываться на консенсусе, а ее результаты — выдержать испытание временем.

Единственной законной основой для решений Совбеза КНР считает межправительственные переговоры между государствами-членами, которые обеспечивают движение в приемлемом для всех, «правильном» направлении.