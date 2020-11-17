Киев, 17 ноября 2020, 19:42 — REGNUM Группа народных депутатов Верховной рады обратится в Конституционный суд с запросом относительно законности карантина выходного дня.
Об этом сегодня, 17 ноября, сообщил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Политик отметил, что 45 депутатов парламента обращаются в Конституционный суд с требованием отменить «геноцид имени Шмыгаля» под названием «карантин выходного дня».
ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада не поддержала решение рекомендовать правительству пересмотреть введение карантина выходного дня. За принятие соответствующего постановления проголосовали 149 депутатов при необходимом количестве 226, причем 34 парламентария представляли «Слугу народа».
Также напомним, что работа Конституционного суда на Украине сейчас заблокирована из-за очередного витка политического кризиса.
Согласно решению правительства, режим карантина выходного дня введен на Украине как минимум до конца ноября.