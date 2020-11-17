Киев, , 19:26 — REGNUM Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заявил, что в настоящий момент у него часто интересуются, не мечтает ли он о «высших должностях» (в смысле стать президентом).

Об этом Разумков сообщил в интервью немецкому изданию Die Welt, фрагменты из которого сегодня, 17 ноября, цитируют центральные украинские СМИ.

Вместе с тем, спикер подчеркнул, что его нынешняя работа — не мечтать, а выполнять актуальные задачи, и до следующих президентских выборов на Украине еще долгий путь.

«Украина имеет большие вызовы. Сейчас нам нужно сосредоточиться на решении этих проблем, а не на политических амбициях», — заявил Разумков.

Вместе с тем он отметил, что на украинском языке его должность называется «глава парламента», а на немецком — «президент парламента».

«Следовательно, по крайней мере в некоторой степени, я — уже президент», — отметил глава Рады.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе президентской кампании-2019 Разумков был официальном спикером и одним из главных идеологов Владимира Зеленского. После он возглавил парламентскую кампанию «Слуги народа», которая завершилась победой политсилы на досрочных выборах летом 2019 года. Разумков — один из немногих политиков Украины, сейчас имеющий положительный рейтинг.