Москва, , 19:25 — REGNUM Решение Госдумы по упразднению конституционных судов регионов де-факто не несёт ничего нового, но в перспективе следует ожидать отмены республиканских Конституций как «пережиток» эпохи парада суверенитетов. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко.

«Мы видим, как планомерно меняется политико-правовая система Российской Федерации после принятия поправок к Конституции. Фактическое согласие Госдумы с упразднением конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации (с 1 января 2023 г.) — де-факто не несет ничего нового, но есть значимый символический нюанс.

Всего таких судов 16 (13 из них в национальных республиках). Сейчас практически все конституционные суды в республиках (Татарстан, Башкирия, Карелия, Дагестан и др.) не функционируют, и исков там практически нет. Все Конституции республик приведены в соответствие с Конституцией России.

Дмитрий Михайличенко Логика простая: государство единое и Конституционный суд должен быть один. Видимо, в перспективе будут попытки отменить республиканские Конституции как «пережиток» эпохи парада суверенитетов. Приходится констатировать, что Россия все дальше дрейфует в сторону от федерализма».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября Госдума во втором чтении приняла законопроект, приводящий действующие нормы в соответствие с новыми положениями Конституции РФ. Поправки к закону «О судебной системе» предусматривают ликвидацию в регионах конституционных (уставных) судов — они упраздняются до 1 января 2023 года. При этом регионы получают право создавать конституционные советы, действующие при законодательных (представительных) органах в данных субъектах.

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