Киев, , 19:09 — REGNUM Вечером 17 ноября в центре Киева, возле здания Верховной рады, произошли новые столкновения предпринимателей с полицией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митингующие пытались прорваться в сессионный зал, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Информации о пострадавших в ходе столкновений в настоящий момент нет. Также нет информации о задержанных.

Напомним, что сегодня с утра возле зданий правительства и Верховной рады проходит масштабная акция протеста представителей микро ‑ и малого бизнеса, а также бизнес-объединений и ассоциаций со всей Украины. Участники акции протестуют против введения в стране карантина выходного дня как минимум до конца ноября. Первая попытка протестующих зайти в Раду была днем и успехом не увенчалась.

Отметим, что столкновения возле парламента Украины начались после того, как народные депутаты на сегодняшнем заседании отказались поддержать законопроект об отсрочке внедрения кассовых аппаратов для физических лиц — предпринимателей. За отсрочку проголосовали всего 17 парламентариев.