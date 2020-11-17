Москва, , 19:07 — REGNUM Законопроект, определяющий защитную ширину мест обитания и нереста особо ценных и ценных пород рыб, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Молодь осетра Kremlin.ru

Поправками в Водный кодекс предлагается установить, что «ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся местами обитания, размножения, зимовки, нагула, путями миграций особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения и искусственного воспроизводства таких видов водных биологических ресурсов, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега».

Отметим, что с 2019 года в России водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на высшую, первую и вторую категории.

Сейчас размер прибрежной защитной полосы устанавливается независимо от вида водных биологических ресурсов, обитающих в местах нереста, нагула, зимовки, проектируемая норма конкретизирует виды водных биологических ресурсов, предусматривая отнесение к ним особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов.

К ценным породам рыб относятся, например, угорь, муксун, форель, лосось, семга, камбала, нельма, стерлядь, таймень и так далее. К сособо ценным — белуга, осетр, севрюга и прочие.