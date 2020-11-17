Москва, , 18:59 — REGNUM Законопроект, освобождающий уполномоченных по правам человека в регионах от оплаты пошлины при обращении в суд, внес в Госдуму депутат от КПРФ Сергей Гаврилов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Региональные уполномоченные по правам человека по результатам рассмотрения жалоб заявителей наделены правом обращаться в органы правосудия в защиту их нарушенных прав и законных интересов (а также интересов неограниченного круга лиц), однако при этом обязаны уплачивать государственную пошлину из средств, предусмотренных на свое содержание, что ограничивает реализацию права и создает неравные возможности для населения разных субъектов РФ в получении поддержки со стороны региональных омбудсменов, отмечает автор.

Проект федерального закона призван устранить избыточное препятствие, усложняющее обращение уполномоченных по правам человека в субъектах РФ в судебные органы.

Действующим Налоговым кодексом уполномоченный по правам человека в РФ освобожден от оплаты пошлин при обращении в суд.