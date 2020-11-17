Москва, , 18:55 — REGNUM Законопроект о дополнительном контроле СМИ внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Александром Хинштейном, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Законопроект предусматривает обязанность оператора связи, оказывающего услуги связи для целей кабельного вещания, предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети связи для установки в ней технических средств контроля.

При проведении систематического наблюдения в отношении телеканала, телепрограммы или вещателя сотрудникам территориального органа Роскомнадзора необходимо проанализировать запись эфира СМИ, чтобы оценить соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, отмечают авторы.