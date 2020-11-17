Москва, , 18:48 — REGNUM Дипломатические представители США и Франции обсудят 18 ноября в Москве ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского конфликта, сообщает 17 ноября РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По утверждению агентства, она подтвердила информацию неофициальных источников о такой встрече.

«С российской стороны встречу проводит посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Попов», — цитирует агентство слова Марии Захаровой.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в Москве пройдет встреча по урегулированию в Нагорном Карабахе.

«С одной стороны — этот режим прекращения огня был необходим, чтобы спасти тысячи жизней… Но с другой — этот режим прекращения огня не регулирует сути. И вопрос, который стоит сейчас: как завтра будет урегулирована проблема по сути… Завтра будет встреча с Москве с представителями, ответственными за это досье, чтобы снять неясности в режиме прекращения огня», — сказал Ле Дриан в Нацсобрании Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Алиев и премьер-министр Армении Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении там российских миротворцев.

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