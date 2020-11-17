Киев, , 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пытается постоянно «повышать градус» амбициозности евроинтеграционных стремлений страны.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом заявил генеральный директор директората по вопросам внешней политики офиса президента Андрей Буквич в ходе онлайн-форума сегодня, 17 ноября.

В этом контексте чиновник напомнил, что Украина настаивает на пересмотре соглашения об ассоциации.

«Пересмотр соглашения об ассоциации — это, бесспорно, наш указатель, в том числе в проведении реформ. Мы говорим, что хотим обновить, что видим новые реалии», — отметил представитель офиса президента.

ИА REGNUM напоминает, что на этом же мероприятии глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас достаточно нестандартным способом, «в стаканах», оценил евроинтеграционный прогресс Киева в этом году.

Власти Украины уже более года пытаются добиться пересмотра экономической части соглашения об ассоциации относительно увеличения объемов торговли, однако предметных договоренностей на этот счет пока нет.

7 октября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о выходке Зеленского в Брюсселе — в ходе саммита глава страны вдруг объявил европейским лидерам, что «Украина — это будущий член Европейского союза».