Москва, , 18:31 — REGNUM Страны БРИКС призывают как можно скорее выработать и принять на уровне ООН всеобъемлющую конвенцию о борьбе с международным терроризмом, сообщает 17 ноября пресс-служба Кремля.

Об этом заявлено в тексте московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Мы призываем также к скорейшему заключению и принятию в рамках ООН всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терроризмом», — указано в тексте декларации.

В декларации заявлено, что основная ответственность за борьбу с терроризмом лежит на государствах, однако ООН должна сохранить центральную и координирующую роль в этой сфере.

Страны БРИКС подчеркнули, что для эффективной борьбы с террористическими организациями, представляющими угрозу и в условиях пандемии коронавируса, нужен «всеобъемлющий и сбалансированный подход со стороны всего международного сообщества».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября представители стран БРИКС по итогам XII Московского саммита одобрили антитеррористическую и экономическую стратегию на период до 2025 года.