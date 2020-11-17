Москва, , 18:13 — REGNUM Присвоение юридическим лицам, которые финансируются из-за рубежа, статуса иностранных агентов необходимо, поскольку некоторые из таких организаций пропагандируют альтернативные стратегии внутренней политики в России. Об этом 17 ноября заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Обратили внимание на материалы одной из некоммерческих организаций, которая финансируется за границей, она фактически пропагандирует иную стратегию, нежели чем ту, которая была провозглашена у нас в России по противодействию наркотикам», — заявил Пискарёв.

«Оказывается, есть альтернативные стратегии. Эти стратегии финансируются из других государств. Нам важно, чтобы люди видели, что если они это читают в средствах массовой информации, что это подготовлено на зарубежные деньги, на гранты», — подчеркнул он.

По его словам, необходимо обеспечить условия, чтобы граждане видели, кто работает на «непосредственно свои деньги, а кто — на зарубежное финансирование».