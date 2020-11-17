Москва, , 18:04 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту прав владельцев персональных данных, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Антон Горелкин, передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Законопроект направлен на создание механизмов защиты прав и свобод субъектов персональных данных, чьи персональные данные участвуют в общедоступном обороте.

Согласие субъекта выступает в качестве исключительного правового основания на обработку персональных данных, сделанных общедоступными, содержание которого в обязательном порядке должно включать в себя перечень интернет-ресурсов оператора, на которых планируется размещать общедоступные персональные данные. Оператор обязан обеспечить возможность определить перечень общедоступных персональных данных по каждой категории персональных данных, указанной в согласии.

Для обеспечения реализации принципа волеизъявления субъекта персональных данных законопроектом вводятся положения, не допускающие получение оператором согласия по умолчанию или бездействию субъекта персональных данных.

Кроме того, вводится право субъекта персональных данных установить запрет на осуществление неограниченным кругом лиц обработки его общедоступных персональных данных (кроме получения доступа) и условия такой обработки, а также обязанность оператора информировать указанных лиц об имеющихся условиях и запретах.

Законопроект предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта неправомерной обработки персональных данных.