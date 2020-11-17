Москва, , 18:00 — REGNUM Пакет законодательных инициатив, которые направлены на защиту суверенитета Российской Федерации и в том числе предполагают присвоение ряду лиц статуса иностранных агентов, соответствует обычной правовой практике многих других государств. Об этом 17 ноября заявил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, депутат Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам заседания комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

«Это абсолютно адекватная реакция на те законы, которые действуют в других странах — в Америке, в частности, в Европе — по защите своего суверенитета», — заявил Пискарёв.

«Это общепринятая практика, везде такое имеет место быть, кроме как, извините, в нашей стране», — указал он.

Основополагающим законопроектом по этому пакету является законопроект, который предусматривает возложение на некоторые общественные организации обязанности статуса иностранных агентов.

«Если они занимаются политической деятельностью на зарубежные гранты, деньги, то они должны себя позиционировать как иностранные агенты», — пояснил депутат.

«Они должны заявить об этом в Минюст и зарегистрироваться», — отметил он.

Аналогичное требование возлагается и на физических лиц, которые намерены заниматься политической деятельностью на зарубежные деньги.