Москва, , 17:57 — REGNUM Государства объединения БРИКС являются сторонниками выработки юридически обязывающего инструмента по предотвращению вывода вооружений в космос, сообщается в Московской декларации XII саммита БРИКС, опубликованной 17 ноября на официальном сайте Кремля.

«Мы отмечаем срочную необходимость согласования юридически обязывающего многостороннего инструмента, который мог бы восполнить пробел в международно-правовом режиме применительно к космическому пространству, в том числе в вопросах предотвращения размещения оружия в космосе и угрозы силой или ее применения в отношении космических объектов», — указано в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на саммите БРИКС было принято соглашение о стратегии объединения на период до 2025 года.

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