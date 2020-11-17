Москва, , 17:49 — REGNUM Закон о комплексном развитии территорий и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья Госдума намерена принять до конца 2020 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам важно этот закон принять до конца года, это значит, еще нам в регионах этот законопроект отработать», — сказал Володин в ходе заседания.

Он также предложил вице-премьеру Марату Хуснуллину провести встречи во фракциях и в двух профильных комитетах Госдумы — по строительству и ЖКХ.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о распространении реновации на все субъекты РФ. Инициатива вызвала существенный резонанс, оппозиция видит в инициативе нарушение имущественных прав граждан.

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