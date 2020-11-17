Москва, , 17:45 — REGNUM Российские сапёры из состава миротворческой группировки полностью разминировали Лачинский транспортный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах, сообщил 17 ноября брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

При этом он уточнил, что также разминирован и участок дороги до Степанакерта.

По его данным, с 10:00 мск на этих участках открыто движение автотранспорта.

«Инженерными подразделениями российского миротворческого контингента полностью разминирован и очищен от взрывоопасных предметов, разбитой и поврежденной техники Лачинский коридор и участок дороги до Степанакерта, протяженностью 28 километров», — сказал Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков сообщил, что самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России начали переброску с аэродрома Ульяновск-Восточный в Нагорный Карабах саперов, специальной техники и оборудования 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.

Напомним, вечером 9 ноября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В рамках этого соглашения в регион вводятся российские миротворцы.

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