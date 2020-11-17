Подгорица, , 20:07 — REGNUM Албанская коалиция 17 ноября отказалась войти в новый состав правительства, формируемое главой победившей на выборах 30 августа в Черногории оппозиционной коалиции Здравко Кривокапичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Лидер албанского списка Ник Джелошай недавно встретился с составителем нового правительства, когда Кривокапич предложил ему должность вице-президента в правительстве и министра прав человека и меньшинств.

Тем не менее, Кривокапич отклонил половину программных требований албанской коалиции.

Албанцы, в первую очередь, потребовали децентрализацию в системе образования, здравоохранения и других ведомствах, введение пространственного планирования, решение проблем добычи морских ресурсов через принятие нового закона.

Напомним, ранее боснийская партия и албанская коалиция «Единогласно» также отказались стать частью нового правительства Черногории.