Москва, , 17:26 — REGNUM Законопроект о дополнительных требованиях к президенту РФ внесли в Госдуму член Совфеда Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября.

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, следует из документа.

При этом прописывается, что «требование к кандидату на должность президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства». То есть претендовать на этот пост могут и жители Крыма и Севастополя.

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