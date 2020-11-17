Киев, , 17:26 — REGNUM Глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас достаточно нестандартным способом оценил евроинтеграционный прогресс Киева в этом году.

Соответствующий вопрос европейскому дипломату задали в ходе онлайн-форума сегодня, 17 ноября.

«В дипломатии я настоящий практик… В отношениях ЕС и Украины довольно часто выглядит для представителей аналитических центров как будто стакан наполовину пустой. Для настоящих практиков стакан в основном наполовину полный. А в отношениях ЕС и Украины стакан даже более чем полный», — сказал Маасикас.

В ответ на просьбу конкретизировать, о чем идет речь, посол ЕС отказался назвать конкретные цифры и параметры евроинтеграции Украины.

В свою очередь вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина оценила евроинтеграционные успехи страны и правительства в этом году на «твердую восемь» по 12-балльной шкале.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Конституционный суд Украины отменил часть антикоррупционной реформы, что вызвало возмущение официального Брюсселя. Еврочиновники и депутаты Европарламента заявили, что в настоящий момент под вопросом находится даже безвизовый режим Украины и ЕС.