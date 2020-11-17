Москва, , 17:24 — REGNUM Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета предлагает прописать в КоАП, Трудовом и Уголовном кодексах РФ, а также в избирательном законодательстве понятие «кандидат, выполняющий функции иностранного агента», заявил глава комиссии Андрей Климов.

Он подчеркнул, что все указанные меры носят исключительно ответный характер на реально существующие внешние вызовы, «основываются на Конституции РФ, Уставе ООН, международной практике и прошли необходимое обсуждение с коллегами из Государственной думы, профильных министерств и ведомств, Общественной палаты РФ, экспертным сообществом».

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«Ситуация говорит о том, что меры, которые принимаются в отношении некоммерческих организаций как иноагентов, достаточно легко обходятся, и необходимо вводить понятие иноагента в отношении физического лица. Чтобы не получилось так, что после получения статуса иноганента некоммерческой организацией она перестает действовать, создается организация — клон, которая начинает работать, что говорится, «с чистого лица», но с теми же тезисами, с тем же финансированием. А это неправильно», — рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов.

«В рамках закрепления статуса иноагентов по отношению к физическим лицам возможна именно конкретизация требований, каким образом эти лица будут признаваться иноагентами, какие у них будут, условно говоря, градации. Нет задачи с первого касания определить, что человек что-то пишет или что-то делает, является иноагентом. Но статус «кандидата, выполняющего функции иностранного агента», или статус «кандидата, аффилированного с лицом, выполняющим функции иностранного агента» может быть определен в качестве предупредительной меры. То есть это история про то, чтобы люди, которые работают в публичном пространстве, более четко понимали и то, что они делают, и зачем они это делают, и какие у этого могут быть правовые и публичные последствия», — подчеркнул эксперт.

«Естественно, то, что делают физические лица — иноагенты, уже может в дальнейшем вызывать вопросы и к деятельности тех юридических лиц, где они занимают главенствующее положение, выполняют распорядительные функции, то есть являются, например, генеральным директором, или и другим лицом, принимающим решения. Иными словами, при признании физического лица иноагентом может повлечь за собой и признание вновь возникшего юридического лица иноагентом. То есть, закрепление статуса «кандидата-иноагента» это нормальный юридический подход, который не позволяет формально обходить этот статус», — отметил он.

«При этом, как человек, имеющий более чем 25-летний стаж общественно-политической деятельности, хочу заметить, что статус иноагентов сегодня в России имеют всего лишь несколько десятков некоммерческих организаций, при том, что сейчас у нас в стране их более двухсот тысяч. То есть, эта история не является угрозой для развития гражданского общества и его институтов, для свободы слова иди свободы волеизъявления. Это всего лишь защита национальных интересов от проникновения иностранного влияния, в том числе влияния зарубежных разведывательных сообществ и распространения этого влияния в политически активном сегменте, в элитах, среди представителей СМИ. Это важно понимать, и важно отмечать», — завершил свой комментарий Артем Кирьянов.