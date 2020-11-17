Москва, , 17:19 — REGNUM Российские инженерно-саперные подразделения прибыли в Карабах и готовятся к началу разминирования местности и объектов, сообщил 17 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«16 ноября самолетами военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Ульяновск-Восточный переброшено инженерно-саперное подразделение 15-й миротворческой бригады Центрального военного округа со специальной техникой и оборудованием», — сказал Конашенков.

По его словам, на данный момент российские саперы приступили к выполнению задач по инженерной разведке, после чего начнут разминирование местности, дорог и различных объектов.

«Продолжается переброска личного состава, военной техники и материального имущества миротворческого контингента самолетами военно-транспортной авиации России Ил-76, Ан-124. Всего с 10 ноября 2020 г. выполнено 162 самолето-рейса. За прошедшие сутки выполнено 22», — добавил Игорь Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября руководители России, Армении и Азербайджана заявили об окончании боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в этом регионе российской миротворческой группировки.

Бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября.

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