Брюссель, , 17:18 — REGNUM Председатель Совета министров ЕС, германский политик Майкл Рот выступил с призывом к Венгрии и Польше отказаться от вето по отношению к бюджету Евросоюза на 2021−2027 годы. Об этом передает Polskie Radio 24.

Немецкий политик заявил, что ЕС необходимо общее согласие на бюджет, потому что «европейцы ждут из него денег». «Я призываю всех выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас не время для вето. Сейчас надо быстро и решительно действовать в духе солидарности. Наши граждане могут заплатить очень высокую цену за эту блокаду», — сказал Майкл Рот.

Напомним, 16 ноября Польша официально наложила вето на бюджет ЕС на 2021−2027 годы. Причиной стало принятие государствами-членами Союза постановления, связывающего выплату средств ЕС странам-членам с соблюдением их правительствами принципа верховенства закона. Венгрия и Польша не согласны с данным постановлением, воспринимают его как вмешательство Брюсселя во внутренние дела суверенных стран.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии, главе Совета Европейского союза и канцлеру Германии, в котором указал, что «предлагаемый механизм санкций основан на расплывчатых юридических определениях, которые, в частности, создают возможности для политических злоупотреблений».