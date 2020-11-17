Киев, , 17:16 — REGNUM Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете деятельности политической партии «Партия Шария».

Об этом 17 ноября сообщила пресс-служба суда.

Согласно источнику, производство открыто в деле по иску некоего гражданина Виктора Шария к министерству юстиции Украины.

Истец отметил, что он не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав руководящих органов партии, и соответственно считает, «что использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия».

Он просит суд признать противоправным бездействие минюста относительно непринятия решения об обращении в суд с иском о запрете деятельности политической партии «партия Шария».

ИА REGNUM напоминает, что нынешние власти Украины ведут системную работу против политической силы популярного блоггера Анатолия Шария. Вместе с тем, несмотря на противодействие власти, «Партия Шария» по результатам местных выборов смогла попасть в ряд региональных советов, например, в горсовет Харькова.