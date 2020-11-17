Киев, , 17:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Соответствующий указ об увольнении был подписан сегодня, 17 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Причины увольнения Стадника в указе главы государства не указываются.

Напомним, что после местных выборов Зеленский начал ротацию губернаторов. В частности, президент уже сменил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областей.

Издание «Апостроф» в своем материале, опубликованном сегодня же, отмечает, что недавний переход заместителя главы офиса президента (ОП) Сергея Трофимова в статус советникаставит жирный знак вопроса над судьбой большинства глав ОГА, поскольку их отбирал и «собеседовал» именно он. «Наследником» Трофимова по работе с регионам стал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который будет выстраивать вертикаль под себя.

«В ОП идут серьезные перестановки, что естественно. Люди, которые работали с Трофимовым по регионам отодвинуты, а Тимошенко пытается выстроить новую систему, подтягивая собственных людей, которые раньше работали в местном самоуправлении. Теперь Офис президента хочет выстроить более жесткую вертикаль, отдавая предпочтение проверенным кадрам, которые пользуются авторитетом на местах», — рассказал «Апострофу» один из политологов, близких к окружению Зеленского.