Москва, , 17:08 — REGNUM Неприкосновенность экс-президента РФ является логическим продолжением иммунитета, предоставляемого действующему главе государства, по истечении срока своих полномочий он вправе рассчитывать на уровень защиты и правовых гарантий не ниже тех, которые ему были предоставлены при осуществлении президентских полномочий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 ноября, об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

«Такой порядок выступает гарантией от необоснованных преследований бывшего главы государства и признает значимость его роли в системе публичной власти. Это важно для стабильности государства и общества», — заявил Крашенинников.

Принятие законопроекта позволит закрепить в федеральном законе соответствующие конституционные гарантии президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обеспечении неприкосновенности экс-президента РФ и членов его семьи. Сейчас экс-президента нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им во время исполнения президентских полномочий. Его также нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть, если дела связаны с обязанностями руководителя страны.

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