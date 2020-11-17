Загреб, , 20:06 — REGNUM Делегация сербского народного совета (далее — СНС) 17 ноября воздала почести сербским жертвам Гражданской войны в Хорватии 1991−1995 годов. Председатель данного совета и депутат парламента Хорватии Милорад Пуповац выразил также желание присутствовать на дне поминовения хорватских жертв в Шкабрне, и «если найдутся те, у кого это вызовет неудобства», они не станут посещать это мероприятие. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

В делегацию СНС, помимо Пуповца, вошли вице-председатель хорватского правительства Борис Милошевич, специальный посланник президента Сербии Веран Матич, член ассоциации «Против забвения» Радойка Мркшич, и секретарь данной организации Велько Макшич.

«Некоторые сербы не хотят, чтобы я почтил память хорватских жертв. Они не хотят идти на встречу по данному вопросу», — отметил Пуповац.

Напомним, в середине ноября по всей Хорватии проходят мероприятия, приуроченные ко взятию города Вуковар подразделениями Югославской народной армии (ЮНА) и сербскими ополченцами. В нынешней Хорватии, к которой город отошел в 1998 году после ликвидации непризнанного государства хорватских сербов Республики Сербская Краина (РСК), эта дата трактуется как трагическая.