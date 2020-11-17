Москва, , 17:02 — REGNUM В Кремле пока не ознакомились с книгой мемуаров экс-президента США Барака Обамы, но «пробегутся» по ней, сообщил 17 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Пока эту книгу не видели. В любом случае пробежаться будет интересно», — сказал Песков.

Напомним, ранее мемуары Обамы «Земля обетованная» поступили в продажу.

В книге бывший президент США, в частности, утверждает, что Россия «больше не является сверхдержавой», так как не обладает достаточным количеством военных баз за пределами своих границ.

Кроме того, Обама делится впечатлениями о своем общении с президентами России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

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